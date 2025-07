Fête du village et Feu d’artifice Les Choux Les Choux

Le feu d’artifice aura lieu le 19 juillet, à 23h à Les Choux.

Le week-end du 19 au 20 juillet fête du village à Les Choux.

Le samedi 19 au soir à partir de 19h00 restauration sur place, animation musicale par l’orchestre JF Carcagno

Dimanche 20 juillet :

-Restauration sur place à partir de 7h30 (Viennoiseries, barbecue, crêpe & buvette)

-Vide-greniers Emplacement 2€ le mètre Dès 6h- Sans réservation

-Marché des producteurs 8 h30 ouverture de ce marché

– 11h 30 ouverture restauration rapide, barbecue, crêpes, buvette

– Rassemblement de voitures anciennes et baptêmes avec le club retro motion Nevoy

– Morceaux de cors de chasse avec l’Echo du Grand Ponteau

-Fête foraine .

24 Route de Langesse Les Choux 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 83 94

English :

The fireworks display will take place on July 21, at 11pm at Les Choux.

German :

Das Feuerwerk findet am 21. Juli um 23 Uhr in Les Choux statt.

Italiano :

Lo spettacolo pirotecnico avrà luogo il 21 luglio alle 23:00 a Les Choux.

Espanol :

El espectáculo pirotécnico tendrá lugar el 21 de julio a las 23.00 horas en Les Choux.

