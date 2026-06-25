Informations pratiques

Les Choux

Fête du village et Feu d’artifice Les Choux

rue de Dampierre Les Choux Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 23:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Le feu d’artifice aura lieu le 18 juillet, à 23h à Les Choux.

Le week-end du 18 au 19 juillet fête du village à Les Choux.

Le samedi 18 au soir à partir de 19h00 restauration sur place, fanfare de Coullons, feu d’artifice et animation musicale par l’orchestre JF Carcagno

Dimanche 19 juillet

-Restauration sur place à partir de 7h30 (Viennoiseries, barbecue, crêpe & buvette)

-Vide-greniers Emplacement 2€ le mètre Dès 6h- Sans réservation

-Marché des producteurs 8 h30 ouverture de ce marché

– 11h 30 ouverture restauration rapide, barbecue, crêpes, buvette

– Rassemblement de voitures avec le bloc moteur de Gien

– Morceaux de cors de chasse avec l’Echo du Grand Ponteau

-Fête foraine .

rue de Dampierre Les Choux 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 83 94 marieclairedenance@yahoo.fr

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English :

The fireworks display will take place on July 21, at 11pm at Les Choux.

L’événement Fête du village et Feu d’artifice Les Choux Les Choux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GIEN