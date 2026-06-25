Fête du village et Feu d’artifice Les Choux Les Choux
dimanche 19 juillet 2026 · Les Choux
Informations pratiques
Les Choux
Fête du village et Feu d’artifice Les Choux
rue de Dampierre Les Choux Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 23:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Le feu d’artifice aura lieu le 18 juillet, à 23h à Les Choux.
Le week-end du 18 au 19 juillet fête du village à Les Choux.
Le samedi 18 au soir à partir de 19h00 restauration sur place, fanfare de Coullons, feu d’artifice et animation musicale par l’orchestre JF Carcagno
Dimanche 19 juillet
-Restauration sur place à partir de 7h30 (Viennoiseries, barbecue, crêpe & buvette)
-Vide-greniers Emplacement 2€ le mètre Dès 6h- Sans réservation
-Marché des producteurs 8 h30 ouverture de ce marché
– 11h 30 ouverture restauration rapide, barbecue, crêpes, buvette
– Rassemblement de voitures avec le bloc moteur de Gien
– Morceaux de cors de chasse avec l’Echo du Grand Ponteau
-Fête foraine .
rue de Dampierre Les Choux 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 83 94 marieclairedenance@yahoo.fr
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English :
The fireworks display will take place on July 21, at 11pm at Les Choux.
L’événement Fête du village et Feu d’artifice Les Choux Les Choux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GIEN