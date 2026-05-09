fête du village et feux d’artifice rue st éxupéry Fleurville
fête du village et feux d’artifice rue st éxupéry Fleurville samedi 13 juin 2026.
Fleurville
fête du village et feux d’artifice
rue st éxupéry MAIRIE Fleurville Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Des nouveautés à découvrir, des classiques immanquables…
Poneys et manège pour les touts petits, 1 château gonflable pour les petits, 1 parcours gonflable pour les plus grands, Laser Games pour les pré ado…
Cette année c’est le groupe Hôtel de la Plage qui animera la soirée. Des titres originaux, de la musique chaleureuse. Un groupe d’avariété française aux accents Disco Rock Créole, l’Hôtel de la Plage nous offrira son cocktail rafraîchissant, énergisant et coloré.
Sortez les chemises à fleurs, c’est à Fleurville que cela se passera, à l’ombre des parasols ??????
Et l’inévitable feu d’artifice offert par la nouvelle équipe municipale. .
rue st éxupéry MAIRIE Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com
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English : fête du village et feux d’artifice
L’événement fête du village et feux d’artifice Fleurville a été mis à jour le 2026-05-09 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II