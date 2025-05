Fete du village – Rue saint exupéry Fleurville, 14 juin 2025 16:00, Fleurville.

Saône-et-Loire

Fete du village Rue saint exupéry Derriere la mairie Fleurville Saône-et-Loire

Début : 2025-06-14 16:00:00

fin : 2025-06-14 01:00:00

2025-06-14

2éme édition de la Fête du Village « Nouvelle Formule » !

Animations enfants dès 16h avec une structure gonflable géante pour les touts petits, Laser Game et Parcours aventure pour les plus grands ! Le tout à prix associatif !!

Concert des Monkey Five à 20h00. .

Rue saint exupéry Derriere la mairie

Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com

