Fête du village Guerting

Fête du village Guerting samedi 26 juillet 2025.

Fête du village

Guerting Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-26 14:00:00

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-26 2025-07-27

Le club des Séniors de Guerting et environ organise la fête du village.

Avec la traditionnelle fête foraine le samedi dès 16h et à 14h le dimanche. Restauration rapide.Tout public

0 .

Guerting 57880 Moselle Grand Est +33 6 51 12 68 51

English :

The Club des Séniors de Guerting et environ organizes the village fête.

With the traditional funfair on Saturday from 4pm and at 2pm on Sunday. Fast food.

German :

Der Seniorenclub von Guerting und Umgebung organisiert das Dorffest.

Mit der traditionellen Kirmes am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Schnellrestauration.

Italiano :

Il Club des Séniors de Guerting et environ organizza la festa del villaggio.

Con il tradizionale luna park il sabato dalle 16.00 e la domenica alle 14.00. Cibo veloce.

Espanol :

El Club des Séniors de Guerting et environ organiza la fiesta del pueblo.

Con el tradicional parque de atracciones el sábado a partir de las 16h y a las 14h el domingo. Comida rápida.

L’événement Fête du village Guerting a été mis à jour le 2025-07-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE