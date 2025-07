Fête du village Hébécourt

Fête du village Hébécourt vendredi 15 août 2025.

Fête du village

Place de la Mairie Hébécourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 14:00:00

fin : 2025-08-15 23:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Fête du village organisée par la commune.

Structures gonflables, jeux en bois, karaoké, DJ.

22h30 Feu d’artifice.

Restauration sur place.

Place de la Mairie Hébécourt 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 53 09

English : Fête du village

Village festival organized by the commune.

Inflatable structures, wooden games, karaoke, DJ.

10:30pm: Fireworks.

Catering on site.

German :

Von der Gemeinde organisiertes Dorffest.

Hüpfburgen, Holzspiele, Karaoke, DJ.

22:30 Uhr: Feuerwerk.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Festa del villaggio organizzata dal comune.

Strutture gonfiabili, giochi in legno, karaoke, DJ.

22:30: Fuochi d’artificio.

Ristorazione in loco.

Espanol :

Fiesta popular organizada por el ayuntamiento.

Hinchables, juegos de madera, karaoke, DJ.

22.30 h: Fuegos artificiales.

Catering in situ.

L’événement Fête du village Hébécourt a été mis à jour le 2025-07-23 par Vexin Normand Tourisme