Fête du village Rue du Croissant Henvic

Henvic

Fête du village

Rue du Croissant Jardin du presbytère Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Henvic s’anime pour sa fête de village ! Une soirée concerts dans un jardin clos avec crêpes, pizzas au feu de bois et buvette sur place. Une tombola surprise sera organisée !

Au programme

> A partir de 17h Boum Kids

> 19h30 21h30 Crystal variété française

> 22h 23h Mégaphoniks Rock, mégaphone et instruments

> 23h30 1h Jean Bono DJ set .

Rue du Croissant Jardin du presbytère Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 50 26 98 16

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Henvic a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX