Fête du village Rue du Croissant Henvic
Fête du village Rue du Croissant Henvic samedi 20 juin 2026.
Henvic
Fête du village
Rue du Croissant Jardin du presbytère Henvic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Henvic s’anime pour sa fête de village ! Une soirée concerts dans un jardin clos avec crêpes, pizzas au feu de bois et buvette sur place. Une tombola surprise sera organisée !
Au programme
> A partir de 17h Boum Kids
> 19h30 21h30 Crystal variété française
> 22h 23h Mégaphoniks Rock, mégaphone et instruments
> 23h30 1h Jean Bono DJ set .
Rue du Croissant Jardin du presbytère Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 50 26 98 16
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Henvic a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX
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