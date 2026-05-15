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Fête du village Rue du Croissant Henvic

Fête du village Rue du Croissant Henvic samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue du Croissant

Adresse : Jardin du presbytère

Ville : 29670 Henvic

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Henvic

Fête du village

Rue du Croissant Jardin du presbytère Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Henvic s’anime pour sa fête de village ! Une soirée concerts dans un jardin clos avec crêpes, pizzas au feu de bois et buvette sur place. Une tombola surprise sera organisée !

Au programme
> A partir de 17h Boum Kids
> 19h30 21h30 Crystal variété française
> 22h 23h Mégaphoniks Rock, mégaphone et instruments
> 23h30 1h Jean Bono DJ set   .

Rue du Croissant Jardin du presbytère Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 50 26 98 16 

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Henvic a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX

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