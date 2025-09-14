Fête du village Houdelmont
Fête du village Houdelmont dimanche 14 septembre 2025.
Fête du village
Houdelmont Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 10:00:00
2025-09-14
Le 14 septembre, la MJC de Houdelmont organise la fête du village.
A partir de 10h jeux de société
11h30 apéritif de l’amitié offert par la MJC
12h-14h repas
à partir de 15h concours de pétanque, ping-pong, mölkkyTout public
Houdelmont 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
On September 14, Houdelmont’s MJC organizes the village fête.
From 10am: board games
11:30am: aperitif hosted by the MJC
12pm-2pm: lunch
from 3pm: pétanque, ping-pong and mölkky competitions
German :
Am 14. September organisiert der MJC von Houdelmont das Dorffest.
Ab 10 Uhr: Gesellschaftsspiele
11:30 Uhr: Freundschaftsaperitif, der vom MJC angeboten wird
12h-14h: Essen
ab 15 Uhr: Boule-Wettbewerb, Tischtennis, Mölkky
Italiano :
Il 14 settembre, il MJC di Houdelmont organizza una festa di paese.
Dalle ore 10: giochi da tavolo
11.30: aperitivo a cura del MJC
12.00-14.00: pranzo
dalle 15.00: gare di pétanque, tennis da tavolo e mölkky
Espanol :
El 14 de septiembre, el MJC de Houdelmont organiza una fiesta en el pueblo.
A partir de las 10: juegos de mesa
11.30 h: aperitivo ofrecido por el MJC
de 12:00 a 14:00: almuerzo
a partir de las 15:00: competiciones de petanca, tenis de mesa y mölkky
