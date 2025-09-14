Fête du village Houdelmont

Le 14 septembre, la MJC de Houdelmont organise la fête du village.

A partir de 10h jeux de société

11h30 apéritif de l’amitié offert par la MJC

12h-14h repas

à partir de 15h concours de pétanque, ping-pong, mölkkyTout public

Houdelmont 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

On September 14, Houdelmont’s MJC organizes the village fête.

From 10am: board games

11:30am: aperitif hosted by the MJC

12pm-2pm: lunch

from 3pm: pétanque, ping-pong and mölkky competitions

German :

Am 14. September organisiert der MJC von Houdelmont das Dorffest.

Ab 10 Uhr: Gesellschaftsspiele

11:30 Uhr: Freundschaftsaperitif, der vom MJC angeboten wird

12h-14h: Essen

ab 15 Uhr: Boule-Wettbewerb, Tischtennis, Mölkky

Italiano :

Il 14 settembre, il MJC di Houdelmont organizza una festa di paese.

Dalle ore 10: giochi da tavolo

11.30: aperitivo a cura del MJC

12.00-14.00: pranzo

dalle 15.00: gare di pétanque, tennis da tavolo e mölkky

Espanol :

El 14 de septiembre, el MJC de Houdelmont organiza una fiesta en el pueblo.

A partir de las 10: juegos de mesa

11.30 h: aperitivo ofrecido por el MJC

de 12:00 a 14:00: almuerzo

a partir de las 15:00: competiciones de petanca, tenis de mesa y mölkky

