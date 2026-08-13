Informations pratiques

La Chaumusse

Fête du village jambon à la broche

salle des fêtes La Chaumusse Jura

Tarif : 10 – 10 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 12:00:00

fin : 2026-09-05 21:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Fête du village samedi 05 septembre 2026 dès 12h00 à la salle des fêtes de la Chaumusse, animée par Etincelle !

Au menu

Pour les adultes, salade haricots verts tomates, jambon gratin, comté, tarte aux pommes. Pour les enfants salade, jambon gratin, glace.

Venez boire un verre et partager à tout moment de l’après-midi !

Inscriptions conseillées avant le 28 août ! .

salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 29 31 20 lebiefrouge@hotmail.com

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English :

L’événement Fête du village jambon à la broche La Chaumusse a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX