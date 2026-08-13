Fête du village jambon à la broche La Chaumusse
samedi 5 septembre 2026 · La Chaumusse
Informations pratiques
La Chaumusse
Fête du village jambon à la broche
salle des fêtes La Chaumusse Jura
Tarif : 10 – 10 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 12:00:00
fin : 2026-09-05 21:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Fête du village samedi 05 septembre 2026 dès 12h00 à la salle des fêtes de la Chaumusse, animée par Etincelle !
Au menu
Pour les adultes, salade haricots verts tomates, jambon gratin, comté, tarte aux pommes. Pour les enfants salade, jambon gratin, glace.
Venez boire un verre et partager à tout moment de l’après-midi !
Inscriptions conseillées avant le 28 août ! .
salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 29 31 20 lebiefrouge@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du village jambon à la broche La Chaumusse a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX