Fête du village Jolivet

Fête du village Jolivet samedi 23 août 2025.

Fête du village

Place Xavier Kussler Jolivet Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-08-23 19:30:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23 2025-08-24

Venez profiter des festivités mises en place par les associations du village et ma municipalité les 23 et 24 août 2025 Place Xavier Kussler.

Samedi 23 août buvette (boissons, frites, saucisses, gaufres, pâtisseries…) dès 16h et restauration à partir de 19h30, Soirée guinguette animée par l’orchestre Musci’All.

réservations et inscriptions obligatoire, via le coupon de réservation et paiement par chèque à l’ordre du Foyer Rural à déposer dans la boîte aux lettres du Foyer à côté de la mairie.

Dimanche 24 août, 11h30 apéritif de la MunicipalitéTout public

Place Xavier Kussler Jolivet 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 82 77 60 51

English :

Come and enjoy the festivities organized by the village associations and my municipality on August 23 and 24, 2025 Place Xavier Kussler.

Saturday August 23: refreshments (drinks, French fries, sausages, waffles, pastries…) from 4pm and catering from 7:30pm, Guinguette evening with live music by the Musci’All band.

reservations and registrations required, via the reservation coupon and payment by cheque to the order of the Foyer Rural, to be deposited in the Foyer’s mailbox next to the town hall.

Sunday August 24, 11:30 a.m. Aperitif hosted by the Municipality

German :

Genießen Sie die Festlichkeiten, die von den Vereinen des Dorfes und meiner Gemeinde am 23. und 24. August 2025 auf dem Place Xavier Kussler ins Leben gerufen wurden.

Samstag, 23. August: Getränkestand (Getränke, Pommes frites, Würstchen, Waffeln, Gebäck…) ab 16 Uhr und Essen ab 19.30 Uhr, Guinguette-Abend mit dem Orchester Musci’All.

reservierungen und Anmeldungen sind erforderlich, über den Reservierungscoupon und Zahlung per Scheck an das Foyer Rural, der in den Briefkasten des Foyers neben dem Rathaus zu werfen ist.

Sonntag, 24. August, 11.30 Uhr Aperitif der Stadtverwaltung

Italiano :

Venite a godervi i festeggiamenti organizzati dalle associazioni del villaggio e dal mio Comune il 23 e 24 agosto 2025 in Place Xavier Kussler.

Sabato 23 agosto: rinfresco (bibite, patatine, salsicce, cialde, pasticcini, ecc.) dalle 16.00 e ristorazione dalle 19.30, serata Guinguette con musica dal vivo del gruppo Musci’All.

prenotazioni e iscrizioni obbligatorie, utilizzando il coupon di prenotazione e il pagamento con assegno intestato al Foyer Rural da depositare nella cassetta delle lettere del Foyer, accanto al municipio.

Domenica 24 agosto, alle 11.30 aperitivo dal Municipio

Espanol :

Venga a disfrutar de las fiestas organizadas por las asociaciones del pueblo y mi ayuntamiento los días 23 y 24 de agosto de 2025 en la plaza Xavier Kussler.

Sábado 23 de agosto: refrescos (bebidas, patatas fritas, salchichas, gofres, bollería, etc.) a partir de las 16.00 h y restauración a partir de las 19.30 h, velada Guinguette con música en directo a cargo del grupo Musci’All.

reservas e inscripciones obligatorias mediante el cupón de reserva y pago por cheque a nombre del Foyer Rural que se depositará en el buzón del Foyer, junto al ayuntamiento.

Domingo 24 de agosto, aperitivo a las 11.30 h desde el Ayuntamiento

