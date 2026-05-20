Fête du village La Bastide-Pradines
Fête du village La Bastide-Pradines samedi 18 juillet 2026.
La Bastide-Pradines
Fête du village
La Bastide-Pradines Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Deux jours de fête ouvert à tous. Venez partager deux jours de convivialité, de jeux, de musique et de la bonne humeur!
Programme 2026 dévoilé prochainement…
Pour info, programme 2025
Sam 19/07
Buvette, jeux pour enfants
15h, concours de pétanque en doublette
Apéritif suivi d’un repas (payant) salade, farçous, poitrine de porc farcie, patates sautées, fromage, panacotta aux fruits rouges attention places limitées, pensez à réserver. Prévente le 12/07 de 17h à 19h à la salle Emile Caussat.
Dès 22h, soirée musicale avec DJ Podium Alkalines
Dim 20/07
11h, apéritif musical, balade à poneys
Brasero, dégustation de viande de gibier offerte par l’ACCA de la Bastide
Food-truck Cocotte Burgers .
La Bastide-Pradines 12490 Aveyron Occitanie yorickfraisse@gmail.com
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English :
Two days of festivities open to all. Come and share two days of fun, games, music and good cheer!
L’événement Fête du village La Bastide-Pradines a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)