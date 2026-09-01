Fête du village Place de la Mairie La Chapelle-Gonaguet
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · La Chapelle-Gonaguet
Informations pratiques
La Chapelle-Gonaguet
Fête du village
Place de la Mairie Bourg La Chapelle-Gonaguet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La Chapelle-Gonaguet est en fête le weekend du 19 et 20 septembre 2026.
Au programme : fête foraine gratuite tout le weekend, traditionnel repas moules-frites le samedi soir et vide-grenier le dimanche.
Entrée gratuite.
Programme détaillé à venir.
La Chapelle-Gonaguet est en fête le weekend du 19 et 20 septembre 2026.
Au programme : fête foraine gratuite tout le weekend, traditionnel repas moules-frites le samedi soir et vide-grenier le dimanche.
Entrée gratuite.
Programme détaillé à venir. .
Place de la Mairie Bourg La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 52 80
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English : Fête du village
La Chapelle-Gonaguet is hosting a festival on the weekend of September 19 and 20, 2026.
On the schedule: a free carnival all weekend, a traditional mussels-and-fries dinner on Saturday night, and a yard sale on Sunday.
Free admission.
A detailed program will be announced soon.
L’événement Fête du village La Chapelle-Gonaguet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux