Fête du village Place de la Mairie La Chapelle-Gonaguet

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · La Chapelle-Gonaguet

Informations pratiques

La Chapelle-Gonaguet

Fête du village

Place de la Mairie Bourg La Chapelle-Gonaguet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Chapelle-Gonaguet est en fête le weekend du 19 et 20 septembre 2026.

Au programme : fête foraine gratuite tout le weekend, traditionnel repas moules-frites le samedi soir et vide-grenier le dimanche.

Entrée gratuite.

Programme détaillé à venir.

La Chapelle-Gonaguet est en fête le weekend du 19 et 20 septembre 2026.

Au programme : fête foraine gratuite tout le weekend, traditionnel repas moules-frites le samedi soir et vide-grenier le dimanche.

Entrée gratuite.

Programme détaillé à venir. .

Place de la Mairie Bourg La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 52 80

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English : Fête du village

La Chapelle-Gonaguet is hosting a festival on the weekend of September 19 and 20, 2026.

On the schedule: a free carnival all weekend, a traditional mussels-and-fries dinner on Saturday night, and a yard sale on Sunday.

Free admission.

A detailed program will be announced soon.

L’événement Fête du village La Chapelle-Gonaguet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux