Début : 2025-08-02 13:30:00

fin : 2025-08-03

2025-08-02

Pendant 2 jours, le village de La Framboisière sera en fête . Plusieurs animations vous seront proposées, pétanque, fête foraine, grillades le samedi soir et bal. Le dimanche brocante, grillades le midi et concert l’après-midi avec Sarah Medina.

La Framboisière 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 71 06

For 2 days, the village of La Framboisière will be celebrating. There’ll be pétanque, a funfair, barbecues on Saturday evening and a dance. Sunday: flea market, lunchtime barbecue and afternoon concert with Sarah Medina.

Zwei Tage lang wird im Dorf La Framboisière gefeiert. Es werden Ihnen mehrere Animationen geboten: Boulespiel, Jahrmarkt, Grillfeste am Samstagabend und Tanz. Am Sonntag gibt es einen Flohmarkt, Grillgerichte am Mittag und ein Konzert am Nachmittag mit Sarah Medina.

Per 2 giorni, il villaggio di La Framboisière sarà in festa. L’offerta di intrattenimento sarà ampia: bocce, luna park, grigliate il sabato sera e un ballo. Domenica ci sarà un mercatino delle pulci, grigliate all’ora di pranzo e un concerto pomeridiano con Sarah Medina.

Durante dos días, el pueblo de La Framboisière estará de fiesta. Habrá petanca, parque de atracciones, barbacoas el sábado por la noche y baile. El domingo habrá un mercadillo, barbacoas al mediodía y un concierto por la tarde con Sarah Medina.

L’événement Fête du village La Framboisière La Framboisière a été mis à jour le 2025-07-23 par OTs DU PERCHE