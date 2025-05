Fête du village – La Puisaye, 21 juin 2025 07:00, La Puisaye.

Eure-et-Loir

Fête du village La Puisaye Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

Village en fête avec diverses animations pendant les 2 jours. Samedi concert, grillades et soirée dansante suivi d’une retraite aux flambeaux et du feu de St-Jean. Dimanche, pétanque, grillades, animation pour les grands et les petits. Vide grenier.

La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 20 67 44 06

English :

Village festivities with a variety of events over the 2 days. Saturday: concert, barbecues and dancing, followed by a torchlight procession and St John’s bonfire. Sunday: pétanque, barbecues, entertainment for young and old. Flea market.

German :

Festliches Dorf mit verschiedenen Animationen während der beiden Tage. Samstags Konzert, Grillen und Tanzabend, gefolgt von einem Fackelzug und dem Johannisfeuer. Sonntag: Petanque, Grillen, Animation für Groß und Klein. Flohmarkt.

Italiano :

Festa del villaggio con vari eventi nel corso dei 2 giorni. Sabato: concerto, barbecue e balli, seguiti da una fiaccolata e dal falò di San Giovanni. Domenica: bocce, barbecue, intrattenimento per grandi e piccini. Mercato delle pulci.

Espanol :

Fiestas del pueblo con diversos actos a lo largo de 2 días. Sábado: concierto, barbacoas y baile, seguidos de una procesión de antorchas y la hoguera de San Juan. Domingo: petanca, barbacoas, animaciones para grandes y pequeños. Mercadillo.

