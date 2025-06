Fête du village Le Bourg Ladiville 5 juillet 2025 07:00

Charente

Fête du village Le Bourg 10, rue Saint Martin Ladiville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Ladiville en fête le 5 juillet sur la place de l’église.

.

Le Bourg 10, rue Saint Martin

Ladiville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 58 49

English : Fête du village

Ladiville celebrates on 5 July in the church square.

German : Fête du village

Ladiville feiert am 5. Juli auf dem Kirchplatz.

Italiano : Fête du village

Ladiville festeggia il 5 luglio nella piazza della chiesa.

Espanol : Fête du village

Ladiville celebra el 5 de julio en la plaza de la iglesia.

L’événement Fête du village Ladiville a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme du Sud Charente