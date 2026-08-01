Informations pratiques

Laffite-Toupière

FÊTE DU VILLAGE

Laffite-Toupière Haute-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

fête du village

fête, repas dansant, concours, loisirs 17 .

Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie laffiteanimationculture@gmail.com

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English :

Village Festival

L’événement FÊTE DU VILLAGE Laffite-Toupière a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE