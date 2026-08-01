AGENDA · Laffite-Toupière
FÊTE DU VILLAGE Laffite-Toupière
vendredi 14 août 2026 · Laffite-Toupière
Informations pratiques
Laffite-Toupière
FÊTE DU VILLAGE
Laffite-Toupière Haute-Garonne
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
fête du village
fête, repas dansant, concours, loisirs 17 .
Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie laffiteanimationculture@gmail.com
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English :
Village Festival
L’événement FÊTE DU VILLAGE Laffite-Toupière a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE