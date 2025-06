Fête du village Rue des écoles Laiz 13 juillet 2025 18:30

Ain

Fête du village Rue des écoles Place Jean Marie Beaudet Laiz Ain

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-07-13 18:30:00
fin : 2025-07-13 02:00:00

Début : 2025-07-13 18:30:00

fin : 2025-07-13 02:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Fête accessible à tous ! Repas en soirée, bal et feu d’artifice.. Buvette et snacking,

Rue des écoles Place Jean Marie Beaudet

Laiz 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 44 27 94

English :

A party for everyone! Evening meal, dance and fireworks… Refreshment bar and snacks,

German :

Fest für alle zugänglich! Essen am Abend, Tanz und Feuerwerk. Getränke und Snacks,

Italiano :

Una festa per tutti! Cena, ballo e fuochi d’artificio… Bar e snack,

Espanol :

Una fiesta para todos Cena, baile y fuegos artificiales… Bar de refrescos y aperitivos,

L’événement Fête du village Laiz a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle