Fête du village Salle des fêtes Lamothe-Landerron

Informations pratiques

Lamothe-Landerron

Fête du village

Salle des fêtes Place des platanes Lamothe-Landerron Gironde

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Grand weekend festif du 19 au 23 Aout! Loto, repas, musique, exposition de tracteurs, vide-grenier, pétanque, belote, foodtrucks, randonnée et feu d’artifices. .

Salle des fêtes Place des platanes Lamothe-Landerron 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 80 78 84

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Lamothe-Landerron a été mis à jour le 2026-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers