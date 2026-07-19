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AGENDA · Lamothe-Landerron

Fête du village Salle des fêtes Lamothe-Landerron

jeudi 20 août 2026 · Salle des fêtes · Lamothe-Landerron

Fête du village Salle des fêtes Lamothe-Landerron

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place des platanes
Ville
33190 Lamothe-Landerron
Département
Gironde
Tarif
18 18 20 Tarif de base plein tarif

Lamothe-Landerron

Fête du village

Salle des fêtes Place des platanes Lamothe-Landerron Gironde

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-20

Grand weekend festif du 19 au 23 Aout! Loto, repas, musique, exposition de tracteurs, vide-grenier, pétanque, belote, foodtrucks, randonnée et feu d’artifices.   .

Salle des fêtes Place des platanes Lamothe-Landerron 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 80 78 84 

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Lamothe-Landerron a été mis à jour le 2026-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers