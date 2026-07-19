Fête du village Salle des fêtes Lamothe-Landerron
jeudi 20 août 2026 · Salle des fêtes · Lamothe-Landerron
Informations pratiques
Lamothe-Landerron
Fête du village
Salle des fêtes Place des platanes Lamothe-Landerron Gironde
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-20
Grand weekend festif du 19 au 23 Aout! Loto, repas, musique, exposition de tracteurs, vide-grenier, pétanque, belote, foodtrucks, randonnée et feu d’artifices. .
Salle des fêtes Place des platanes Lamothe-Landerron 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 80 78 84
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Lamothe-Landerron a été mis à jour le 2026-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers