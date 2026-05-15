FÊTE DU VILLAGE Le Grès
FÊTE DU VILLAGE Le Grès samedi 6 juin 2026.
Le Grès
FÊTE DU VILLAGE
Le Grès Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
C’est bientôt la fête du village du Grès !
Le comité des fêtes du Grès vous invite à la fête annuelle du village.
N’hésitez pas à consulter le programme pour les différentes activités (pétanque, balade à dos d’âne, châteaux gonflables…) et n’oubliez pas de réserver pour le repas proposé en soirée. 0 .
Le Grès 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 11 comite.des.fetes@legres.fr
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English :
The fête du village du Grès is coming soon!
The Comité des fêtes du Grès invites you to its annual village fête.
L’événement FÊTE DU VILLAGE Le Grès a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE