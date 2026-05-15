Le Grès

FÊTE DU VILLAGE

Le Grès Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

C’est bientôt la fête du village du Grès !

Le comité des fêtes du Grès vous invite à la fête annuelle du village.

N’hésitez pas à consulter le programme pour les différentes activités (pétanque, balade à dos d’âne, châteaux gonflables…) et n’oubliez pas de réserver pour le repas proposé en soirée. 0 .

Le Grès 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 11 comite.des.fetes@legres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The fête du village du Grès is coming soon!

The Comité des fêtes du Grès invites you to its annual village fête.

L’événement FÊTE DU VILLAGE Le Grès a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE