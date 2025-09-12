Fête du village Le Pian-sur-Garonne
Fête du village Le Pian-sur-Garonne vendredi 12 septembre 2025.
Fête du village
39 Grande Rue Le Pian-sur-Garonne Gironde
2025-09-12
VENDREDI
20h, salle des fêtes karaoké
Apéro-grillades
Soirée animée par le groupe « Rev »
21h, brasserie du Pian concours de belote, sur inscription
SAMEDI
15h jeux pour enfants et inauguration du parcours sportif
16h30 marche à pied, 6,3 kms
17h trail de 14 kms
18h VTT, 14 kms
20h, salle des fêtes repas champêtre, sur réservation.
A partir de 22h, soirée dansante animée par Weekendance.
23h feu d’artifice offert par le comité des fêtes
DIMANCHE
15h loto .
39 Grande Rue Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 03 61 67
