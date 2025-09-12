Fête du village Le Pian-sur-Garonne

Fête du village Le Pian-sur-Garonne vendredi 12 septembre 2025.

Fête du village

39 Grande Rue Le Pian-sur-Garonne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

VENDREDI

20h, salle des fêtes karaoké

Apéro-grillades

Soirée animée par le groupe « Rev »

21h, brasserie du Pian concours de belote, sur inscription

SAMEDI

15h jeux pour enfants et inauguration du parcours sportif

16h30 marche à pied, 6,3 kms

17h trail de 14 kms

18h VTT, 14 kms

20h, salle des fêtes repas champêtre, sur réservation.

A partir de 22h, soirée dansante animée par Weekendance.

23h feu d’artifice offert par le comité des fêtes

DIMANCHE

15h loto .

39 Grande Rue Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 03 61 67

