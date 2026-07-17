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AGENDA · Le Pian-sur-Garonne

Fête du village Le Pian-sur-Garonne

vendredi 11 septembre 2026 · Le Pian-sur-Garonne

Fête du village Le Pian-sur-Garonne

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
39 Grande Rue
Ville
33490 Le Pian-sur-Garonne
Département
Gironde
Tarif

Le Pian-sur-Garonne

Fête du village

39 Grande Rue Le Pian-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

VENDREDI
19h-00h Soirée Guinguette animée par 2PLAY (buvette et planches apéro)

SAMEDI
9h30 trail 14km (400d+) (12 €)
9h45 marche 7km (5 €) chiens autorisés si tenus en laisse
organisé par XTRAIL, sur inscription

19h repas du terroir (sur réservation) et soirée dansante
23h feu d’artifice

DIMANCHE
15h loto (ouverture des portes dès 13h30)   .

39 Grande Rue Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetespiansurgaronne@gmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Le Pian-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-17 par La Gironde du Sud