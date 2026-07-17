Fête du village Le Pian-sur-Garonne
vendredi 11 septembre 2026 · Le Pian-sur-Garonne
Informations pratiques
Le Pian-sur-Garonne
Fête du village
39 Grande Rue Le Pian-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
VENDREDI
19h-00h Soirée Guinguette animée par 2PLAY (buvette et planches apéro)
SAMEDI
9h30 trail 14km (400d+) (12 €)
9h45 marche 7km (5 €) chiens autorisés si tenus en laisse
organisé par XTRAIL, sur inscription
19h repas du terroir (sur réservation) et soirée dansante
23h feu d’artifice
DIMANCHE
15h loto (ouverture des portes dès 13h30) .
39 Grande Rue Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfetespiansurgaronne@gmail.com
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Le Pian-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-17 par La Gironde du Sud