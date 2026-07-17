Informations pratiques

Le Pian-sur-Garonne

Fête du village

39 Grande Rue Le Pian-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

VENDREDI

19h-00h Soirée Guinguette animée par 2PLAY (buvette et planches apéro)

SAMEDI

9h30 trail 14km (400d+) (12 €)

9h45 marche 7km (5 €) chiens autorisés si tenus en laisse

organisé par XTRAIL, sur inscription

19h repas du terroir (sur réservation) et soirée dansante

23h feu d’artifice

DIMANCHE

15h loto (ouverture des portes dès 13h30) .

39 Grande Rue Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfetespiansurgaronne@gmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Le Pian-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-17 par La Gironde du Sud