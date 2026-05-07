Fête du village City Parc Le Syndicat

Le Syndicat

Fête du village

City Parc Chemin de l’école Le Syndicat Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez partager une journée conviviale, familiale et festive ! Les artisans et producteurs locaux seront mis à l’honneur et des animations seront proposées tout au long de la journée. La soirée se terminera par un concert et un joli feu d’artifice. Restauration possible sur place.Tout public

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City Parc Chemin de l’école Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est

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English :

Come and share a convivial, family-friendly and festive day! Local craftsmen and producers will be in the spotlight, and there’ll be entertainment all day long. The evening will end with a concert and fireworks. Catering available on site.

L’événement Fête du village Le Syndicat a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES