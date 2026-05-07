Fête du village City Parc Le Syndicat
Fête du village City Parc Le Syndicat samedi 11 juillet 2026.
Le Syndicat
Fête du village
City Parc Chemin de l’école Le Syndicat Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez partager une journée conviviale, familiale et festive ! Les artisans et producteurs locaux seront mis à l’honneur et des animations seront proposées tout au long de la journée. La soirée se terminera par un concert et un joli feu d’artifice. Restauration possible sur place.Tout public
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City Parc Chemin de l’école Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est
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English :
Come and share a convivial, family-friendly and festive day! Local craftsmen and producers will be in the spotlight, and there’ll be entertainment all day long. The evening will end with a concert and fireworks. Catering available on site.
L’événement Fête du village Le Syndicat a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES