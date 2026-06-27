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Fête du village Les Églises-d’Argenteuil

Fête du village Les Églises-d’Argenteuil samedi 11 juillet 2026.

Adresse
7 Rue de Saintonge
Ville
17400 Les Églises-d'Argenteuil
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Les Églises-d’Argenteuil

Fête du village

7 Rue de Saintonge Les Églises-d’Argenteuil Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Fête du village
Jeux gonflables expo de peinture a partir de 16 h
  .

7 Rue de Saintonge Les Églises-d’Argenteuil 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 94 14  secretariat@eglisesargenteuil.fr

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English :

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L’événement Fête du village Les Églises-d’Argenteuil a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge