Les Églises-d’Argenteuil

Fête du village

7 Rue de Saintonge Les Églises-d’Argenteuil Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Fête du village

Jeux gonflables expo de peinture a partir de 16 h

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7 Rue de Saintonge Les Églises-d’Argenteuil 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 94 14 secretariat@eglisesargenteuil.fr

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L’événement Fête du village Les Églises-d’Argenteuil a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge