Fête du village Les Églises-d’Argenteuil
Fête du village Les Églises-d’Argenteuil samedi 11 juillet 2026.
Les Églises-d’Argenteuil
Fête du village
7 Rue de Saintonge Les Églises-d’Argenteuil Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Fête du village
Jeux gonflables expo de peinture a partir de 16 h
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7 Rue de Saintonge Les Églises-d’Argenteuil 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 94 14 secretariat@eglisesargenteuil.fr
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L’événement Fête du village Les Églises-d’Argenteuil a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge