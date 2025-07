FÊTE DU VILLAGE Les Matelles

FÊTE DU VILLAGE Les Matelles mercredi 13 août 2025.

FÊTE DU VILLAGE

Les Matelles Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-13

La fête votive des Matelles revient du 13 au 17 août 2025 pour cinq jours de fête, de musique et de traditions. Le village s’anime dès le mercredi soir avec la bandido, un apéritif musical, l’ouverture officielle de la fête, un repas convivial et un bal animé par le Groupe Sensation. Voir le programme dans les photos.

Du jeudi au dimanche, place à des journées intenses rythmées par des concours, des jeux pour enfants, les abrivados, l’encierro, et des moments festifs en musique avec DJ Koni jusque tard dans la nuit.

Entre ambiance taurine, animations familiales et soirées festives, les Matelles vous promettent une fête chaleureuse et inoubliable, organisée par le Comité des Fêtes avec le soutien de RTS.

Voir le programme dans les photos. .

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 84 18 68

English :

The Fête Votive des Matelles returns from August 13 to 17, 2025 for five days of festivities, music and tradition. The village comes alive on Wednesday evening with a bandido, a musical aperitif, the official opening of the festival, a convivial meal and a dance hosted by Groupe Sensation. See the program in the photos.

German :

Das Votive-Fest in Les Matelles kehrt vom 13. bis 17. August 2025 zurück, um fünf Tage lang zu feiern, Musik zu hören und Traditionen zu pflegen. Das Dorf erwacht bereits am Mittwochabend mit dem Bandido, einem musikalischen Aperitif, der offiziellen Eröffnung des Festes, einem geselligen Essen und einem Ball, der von der Gruppe Sensation moderiert wird, zum Leben. Sehen Sie sich das Programm in den Fotos an.

Italiano :

La Fête Votive des Matelles torna dal 13 al 17 agosto 2025 per cinque giorni di festa, musica e tradizioni. Il villaggio si anima il mercoledì sera con un bandido, un aperitivo musicale, l’apertura ufficiale della festa, un pasto conviviale e una danza guidata dal Groupe Sensation. Vedere il programma nelle foto.

Espanol :

La Fête Votive des Matelles vuelve del 13 al 17 de agosto de 2025 para vivir cinco días de fiesta, música y tradiciones. El pueblo se anima el miércoles por la noche con un bandido, un aperitivo musical, la inauguración oficial de la fiesta, una comida de convivencia y un baile animado por el Grupo Sensation. Vea el programa en las fotos.

L’événement FÊTE DU VILLAGE Les Matelles a été mis à jour le 2025-07-19 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP