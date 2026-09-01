Informations pratiques

Longepierre

Fête du village

Route de Navilly Longepierre Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La société de chasse de Longepierre organise une fête du village avec au programme : manèges, soirée DJ et repas moules frites à volonté. Réservation jusqu’au 15 septembre pour les repas. .

Route de Navilly Longepierre 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 36 03 63

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Longepierre a été mis à jour le 2026-09-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III