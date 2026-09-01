Fête du village Longepierre
samedi 19 septembre 2026 · Longepierre
Informations pratiques
Longepierre
Fête du village
Route de Navilly Longepierre Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La société de chasse de Longepierre organise une fête du village avec au programme : manèges, soirée DJ et repas moules frites à volonté. Réservation jusqu’au 15 septembre pour les repas. .
Route de Navilly Longepierre 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 36 03 63
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Longepierre a été mis à jour le 2026-09-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III