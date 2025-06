FETE DU VILLAGE – Losne 21 juin 2025 11:00

Côte-d’Or

FETE DU VILLAGE Salle des fêtes de Losne Losne Côte-d’Or

Réservez votre 21 juin à Losne pour une fête de village inoubliable !

De 11h à 23h, venez vivre une journée magique rythmée par des animations pour petits et grands :

Stands forains (pêche à la ligne, jeux, manèges…), maquilleuse professionnelle et Nicoco le magicien .

Un jeune DJ plein d’énergie et le feu d’artifice au sol environ 3-5 min (Effets pyrotechniques) à partir de 23h. Restauration & Buvette De velles surprises vous attendent tout au long de la journée !

Ambiance conviviale garantie — ne manquez pas cet événement festif à Losne ! .

Salle des fêtes de Losne

Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 33 10 89 comitedesfetes.jeunesse@gmail.com

