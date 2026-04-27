Fête du village Maizey
Fête du village Maizey samedi 9 mai 2026.
Maizey
Fête du village
Maizey Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Concours de quilles, pesée d’un filet garni, confiseries, manège, petite restauration et buvette, avec la participation d’un accordéoniste le samedi soir.Tout public
0 .
Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 6 23 21 55 98
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English :
Bowling competition, net weighing, sweets, merry-go-round, snacks and refreshments, with an accordionist on Saturday evening.
L’événement Fête du village Maizey a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE