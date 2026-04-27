Maizey

Fête du village

Maizey Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Concours de quilles, pesée d’un filet garni, confiseries, manège, petite restauration et buvette, avec la participation d’un accordéoniste le samedi soir.Tout public

0 .

Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 6 23 21 55 98

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English :

Bowling competition, net weighing, sweets, merry-go-round, snacks and refreshments, with an accordionist on Saturday evening.

L’événement Fête du village Maizey a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE