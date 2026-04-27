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Fête du village Maizey

Fête du village Maizey samedi 9 mai 2026.

Ville : 55300 Maizey

Département : Meuse

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 0 Gratuit

Maizey

Fête du village

Maizey Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09

Concours de quilles, pesée d’un filet garni, confiseries, manège, petite restauration et buvette, avec la participation d’un accordéoniste le samedi soir.Tout public
0  .

Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 6 23 21 55 98 

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English :

Bowling competition, net weighing, sweets, merry-go-round, snacks and refreshments, with an accordionist on Saturday evening.

L’événement Fête du village Maizey a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE