Informations pratiques

Mantry

Fête du village

Parking salle des fêtes Mantry Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-02 03:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Fête du village avec repas organisé par l’association de chasse, bal gratuit animé par Alex Animation et buvette, feux d’artifice offerts par la municipalité (suivant conditions météo)

Réservation des repas

*Boulangerie de Mauffans et épicerie de Mantry, jusqu’au 29 juillet .

Parking salle des fêtes Mantry 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 53 84 37

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Mantry a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme JurAbsolu