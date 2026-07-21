Fête du village Mantry
samedi 1 août 2026 · Mantry
Informations pratiques
Mantry
Fête du village
Parking salle des fêtes Mantry Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-02 03:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Fête du village avec repas organisé par l’association de chasse, bal gratuit animé par Alex Animation et buvette, feux d’artifice offerts par la municipalité (suivant conditions météo)
Réservation des repas
*Boulangerie de Mauffans et épicerie de Mantry, jusqu’au 29 juillet .
Parking salle des fêtes Mantry 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 53 84 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du village
L’événement Fête du village Mantry a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme JurAbsolu