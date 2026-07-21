UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mantry

Fête du village Mantry

samedi 1 août 2026 · Mantry

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Parking salle des fêtes
Ville
39230 Mantry
Département
Jura
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Mantry

Fête du village

Parking salle des fêtes Mantry Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-02 03:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Fête du village avec repas organisé par l’association de chasse, bal gratuit animé par Alex Animation et buvette, feux d’artifice offerts par la municipalité (suivant conditions météo)
Réservation des repas
*Boulangerie de Mauffans et épicerie de Mantry, jusqu’au 29 juillet   .

Parking salle des fêtes Mantry 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 53 84 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du village

L’événement Fête du village Mantry a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme JurAbsolu