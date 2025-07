Fête du village messti Hartzviller

Fête du village messti Hartzviller samedi 12 juillet 2025.

Fête du village messti

avenue de la Vallée Espace Saint Laurent Hartzviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-13 19:00:00

Date(s) :

2025-07-12 2025-07-13

Un bal est organisé par l’interassociation le samedi soir avec restauration, bar. Présence d’un château gonflable. Aubades le dimancheTout public

0 .

avenue de la Vallée Espace Saint Laurent Hartzviller 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 25 14 88

English :

A ball is organized by the interassociation on Saturday evening, with food and drinks. Inflatable bouncy castle. Aubades on Sunday

German :

Die Interassoziation organisiert am Samstagabend einen Ball mit Essen und Trinken. Ein aufblasbares Schloss ist vorhanden. Aubaden am Sonntag

Italiano :

Sabato sera l’interassociazione organizza un ballo con cibo e bevande. Ci sarà anche un castello gonfiabile. Aubades la domenica

Espanol :

La interasociación organiza un baile el sábado por la noche, con comida y bebida. También habrá un castillo hinchable. Aubades el domingo

L’événement Fête du village messti Hartzviller a été mis à jour le 2025-07-06 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG