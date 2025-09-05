Fête du village Mirabel-aux-Baronnies
Fête du village Mirabel-aux-Baronnies vendredi 5 septembre 2025.
Fête du village
Village Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-05
Fête votive du village avec animation pour les enfants, tombola, orchestre et concours de boules au programme
.
Village Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com
English :
Village fête votive with entertainment for children, tombola, orchestra and boules competition
German :
Votivfest des Dorfes mit Kinderanimation, Tombola, Orchester und Boule-Wettbewerb auf dem Programm
Italiano :
Fiera del paese con animazione per bambini, tombola, orchestra e gara di bocce in programma
Espanol :
Feria del pueblo con animación infantil, tómbola, orquesta y concurso de petanca en el programa
L’événement Fête du village Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale