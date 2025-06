Fête du village Salle polyvalente / Stade municipal Montbeugny 27 juin 2025 19:00

Allier

Fête du village Salle polyvalente / Stade municipal 62 rue de l’agriculture Montbeugny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

Fête du village à Montbeugny organisée par le Comité des Fêtes

.

Salle polyvalente / Stade municipal 62 rue de l’agriculture

Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr

English :

Village fete in Montbeugny organized by the Comité des Fêtes

German :

Dorffest in Montbeugny, organisiert vom Festkomitee

Italiano :

Festa di paese a Montbeugny organizzata dal Comité des Fêtes

Espanol :

Fiesta Mayor de Montbeugny organizada por el Comité de Fiestas

L’événement Fête du village Montbeugny a été mis à jour le 2025-06-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région