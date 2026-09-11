Fete du village Salle polyvalente Montbeugny

Informations pratiques

Montbeugny

Fete du village

Salle polyvalente 45 rue de l’agriculture Montbeugny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Concours de pétanque, structures gonflables, manège enfant, fête foraine, auto-tamponneuse, Pink-Food Barbara, feu d’artifice, bal avec DJ, brocante, sandwichs, frites, gaufres.

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Salle polyvalente 45 rue de l’agriculture Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr

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English :

Pétanque tournament, inflatable attractions, children’s carousel, carnival, bumper cars, Pink-Food Barbara, fireworks, dance party with a DJ, flea market, sandwiches, french fries, waffles.

L’événement Fete du village Montbeugny a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région