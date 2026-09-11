Fete du village Salle polyvalente Montbeugny
samedi 10 octobre 2026 · Salle polyvalente · Montbeugny
Informations pratiques
Montbeugny
Fete du village
Salle polyvalente 45 rue de l’agriculture Montbeugny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Concours de pétanque, structures gonflables, manège enfant, fête foraine, auto-tamponneuse, Pink-Food Barbara, feu d’artifice, bal avec DJ, brocante, sandwichs, frites, gaufres.
.
Salle polyvalente 45 rue de l’agriculture Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pétanque tournament, inflatable attractions, children’s carousel, carnival, bumper cars, Pink-Food Barbara, fireworks, dance party with a DJ, flea market, sandwiches, french fries, waffles.
L’événement Fete du village Montbeugny a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région