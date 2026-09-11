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AGENDA · Montbeugny

Fete du village Salle polyvalente Montbeugny

samedi 10 octobre 2026 · Salle polyvalente · Montbeugny

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
45 rue de l'agriculture
Ville
03340 Montbeugny
Département
Allier
Tarif

Montbeugny

Fete du village

Salle polyvalente 45 rue de l’agriculture Montbeugny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Concours de pétanque, structures gonflables, manège enfant, fête foraine, auto-tamponneuse, Pink-Food Barbara, feu d’artifice, bal avec DJ, brocante, sandwichs, frites, gaufres.
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Salle polyvalente 45 rue de l’agriculture Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34  comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr

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English :

Pétanque tournament, inflatable attractions, children’s carousel, carnival, bumper cars, Pink-Food Barbara, fireworks, dance party with a DJ, flea market, sandwiches, french fries, waffles.

L’événement Fete du village Montbeugny a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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