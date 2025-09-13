Fête du village Montcresson
Début : 2025-09-13 19:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Fête du village à partir de 19h. Pot de l’amitié offert par la municipalité. Merci d’apporter repas salé/sucré à partager et vos boissons pour le repas. au parc de Montcresson 22h retraite aux flambeaux, 22h30 feu d’artifice aux vallées. Soirée animée par Philippe animation. En events vous proposera jeux gonflables, jeux en bois, granitas… .
Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 00 53
English :
Village festival
German :
Dorffest
Italiano :
Festa del villaggio
Espanol :
Fiesta Mayor
L’événement Fête du village Montcresson a été mis à jour le 2025-08-30 par OT GATINAIS SUD