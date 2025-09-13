Fête du village Montcresson

Fête du village Montcresson samedi 13 septembre 2025.

Fête du village

Montcresson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Fête du village

Fête du village à partir de 19h. Pot de l’amitié offert par la municipalité. Merci d’apporter repas salé/sucré à partager et vos boissons pour le repas. au parc de Montcresson 22h retraite aux flambeaux, 22h30 feu d’artifice aux vallées. Soirée animée par Philippe animation. En events vous proposera jeux gonflables, jeux en bois, granitas… .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 00 53

English :

Village festival

German :

Dorffest

Italiano :

Festa del villaggio

Espanol :

Fiesta Mayor

L’événement Fête du village Montcresson a été mis à jour le 2025-08-30 par OT GATINAIS SUD