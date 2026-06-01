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Fête du village Montmelard

Fête du village Montmelard samedi 27 juin 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 71520 Montmelard

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montmelard

Fête du village

Bourg Montmelard Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Fête du village à Montmelard !

Au programme
– Concours de pétanque (inscriptions 13h30 début 14h30)
– Repas à 19h la fameuse omelette au lard
– Bal   .

Bourg Montmelard 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Montmelard a été mis à jour le 2026-06-18 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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