Fête du village Montmelard
Fête du village Montmelard samedi 27 juin 2026.
Montmelard
Fête du village
Bourg Montmelard Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Fête du village à Montmelard !
Au programme
– Concours de pétanque (inscriptions 13h30 début 14h30)
– Repas à 19h la fameuse omelette au lard
– Bal .
Bourg Montmelard 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Montmelard a été mis à jour le 2026-06-18 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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