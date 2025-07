FÊTE DU VILLAGE Montner

FÊTE DU VILLAGE Montner samedi 26 juillet 2025.

2 Rue des Écoles Montner Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 20

Début : 2025-07-26 20:30:00

fin : 2025-07-26 02:00:00

2025-07-26

A 20h30, repas sous les platanes à l’espace Ivan Casenove. Menu Boles de Picolat avec pommes grenailles ; bras de vénus ; vin et café compris. Possibilité de menu végétarien Tarte oignon, poireau, pomme de terre et escalibabe.

Tarifs adultes 15…

2 Rue des Écoles Montner 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 80

English :

At 8:30pm, dinner under the plane trees at Espace Ivan Casenove. Menu: Boles de Picolat with pommes grenailles; bras de vénus; wine and coffee included. Vegetarian menu available: Onion, leek, potato and escalibabe tart.

Adult prices: 15…

German :

Um 20:30 Uhr: Essen unter den Platanen im Espace Ivan Casenove. Menü: Boles de Picolat mit Bratkartoffeln; Venusarm; Wein und Kaffee inbegriffen. Möglichkeit eines vegetarischen Menüs: Zwiebel-, Lauch-, Kartoffelkuchen und Escalibabe.

Preise für Erwachsene: 15…

Italiano :

Alle 20.30, cena sotto i platani dell’Espace Ivan Casenove. Menu: Boles de Picolat con pommes grenailles; bras de vénus; vino e caffè inclusi. Menù vegetariano disponibile: Tortino di cipolle, porri, patate ed escalibabe.

Prezzi per adulti: 15…

Espanol :

A las 20.30 h, cena bajo los plátanos en el Espace Ivan Casenove. Menú: Boles de Picolat con pommes grenailles; bras de vénus; vino y café incluidos. Menú vegetariano disponible: Tarta de cebolla, puerro, patata y escalibabé.

Precios para adultos: 15…

