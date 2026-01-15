FETE DU VILLAGE Palau-del-Vidre

FETE DU VILLAGE

Place de la République Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

2026-01-17

Week-end festif, musical et gourmand au Foyer François Tané, avec animations, concert, spectacle et fête foraine. L’événement se veut convivial, intergénérationnel et placé sous le signe de la musique, du déguisement et du partage.

Place de la République Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 14 17

A festive, musical and gourmet weekend at the Foyer François Tané, with entertainment, concerts, shows and a funfair. The event is designed to be friendly and intergenerational, with a focus on music, masquerade costume and sharing.

