Fête du village – Pompignac, 9 mai 2025 17:00, Pompignac.

Gironde

Fête du village Place de l’Entre Deux Mers Pompignac Gironde

Tarif :

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-09 17:00:00

fin : 2025-05-09 20:00:00

Date(s) :

2025-05-09

2025-05-10

2025-05-11

Venez nombreux, petits et grands, seuls, en famille ou entre amis ! Partagez ensemble ces moments festifs ouverture des manèges, auto-tamponneuses, pêches aux canards, machines à sous… Samedi 10 15h-18h Atelier de peinture sur figurines et jeux La saga du Lancier / 20 h 30 concert Brown Sugar. Et le soir, feu d’artifice à 22 h 30. Dimanche 11 place aux forains. Entrée libre. EUR.

Place de l’Entre Deux Mers

Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 13 00 mairie@pompignac.fr

