FÊTE DU VILLAGE Pouzolles 18 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE DU VILLAGE Pouzolles Hérault

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

2025-07-18

Sur la Promenade

Vendredi 18 juillet Brasucade animée par RICHARD GARDET à partir de 19h30 sur réservation du 12 juillet au 14 juillet places limitées.

Samedi 19 juillet Concours de pétanque à 14h.

Apéritif dansant à partir de 19h et soirée animée par PAUL SELMER

Dimanche 20 juillet Loto à partir de 16h00

Soirée Tapas en musique

Paiement par chèque ou CB

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 98 96 26 32

English :

On the Promenade

Friday, July 18: Brasucade hosted by RICHARD GARDET from 7:30 p.m. Reservations required from July 12 to July 14 places limited.

Saturday July 19: Petanque competition at 2pm.

Aperitif dance from 7pm and evening entertainment by PAUL SELMER

Sunday, July 20: Loto from 4:00 p.m

Tapas evening with music

Payment by check or credit card

German :

Auf der Promenade

Freitag, 18. Juli: Brasucade unter der Leitung von RICHARD GARDET ab 19:30 Uhr mit Reservierung vom 12. Juli bis 14. Juli begrenzte Plätze.

Samstag, 19. Juli: Petanque-Wettbewerb um 14 Uhr.

Aperitif-Tanz ab 19 Uhr und Abendveranstaltung mit Musik von PAUL SELMER

Sonntag, 20. Juli: Lotto ab 16 Uhr

Tapas-Abend mit Musik

Zahlung per Scheck oder CB

Italiano :

Sul lungomare

Venerdì 18 luglio: Brasucade di RICHARD GARDET dalle 19.30, su prenotazione dal 12 luglio al 14 luglio i posti sono limitati.

Sabato 19 luglio: gara di petanque alle 14.00.

Aperitivo danzante dalle 19.00 e intrattenimento serale a cura di PAUL SELMER

Domenica 20 luglio: Lotto dalle 16.00

Serata di tapas con musica

Pagamento con assegno o carta di credito

Espanol :

En el paseo marítimo

Viernes 18 de julio: Brasucade a cargo de RICHARD GARDET a partir de las 19.30 h, previa reserva del 12 al 14 de julio plazas limitadas.

Sábado 19 de julio: Competición de petanca a las 14.00 h.

Baile aperitivo a partir de las 19.00 h y velada amenizada por PAUL SELMER

Domingo 20 de julio: Lotería a partir de las 16.00 h

Noche de tapas con música

Pago por cheque o tarj

