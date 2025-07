Fête du village Prades-Salars

Fête du village Prades-Salars vendredi 11 juillet 2025.

Fête du village

Prades-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

21h Salle des fêtes. Concours de belote (14€ par équipe). Organisé par le Comité d’Animation.

Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

9pm Salle des fêtes. Belote competition (14? per team). Organized by the Comité d’Animation.

German :

21 Uhr Festsaal. Belote-Wettbewerb (14? pro Team). Organisiert vom Animationskomitee.

Italiano :

ore 21:00 Salle des fêtes. Concorso di belote (14? per squadra). Organizzato dal Comitato di animazione.

Espanol :

21.00 h Sala de fiestas. Concurso de belote (14? por equipo). Organizado por el Comité de Animación.

L’événement Fête du village Prades-Salars a été mis à jour le 2025-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)