Fête du village Prades-Salars samedi 12 juillet 2025.

Prades-Salars Aveyron

Randonnée Gourmande

Début : Samedi 2025-07-12

9h . Rando Gourmande sur réservation au 0631790773 ou 0688624610 (9€). 21h Salle des fêtes. Concert avec Les Dés accordés et DJ Thithib. Restauration sur place. Organisé par le Comité d’Animation.

Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 31 79 07 73

English :

9h . Rando Gourmande by reservation at 0631790773 or 0688624610 (9?). 9pm Salle des fêtes. Concert with Les Dés accordés and DJ Thithib. Catering on site. Organized by the Comité d’Animation.

German :

9h . Rando Gourmande mit Reservierung unter 0631790773 oder 0688624610 (9?). 21h Festsaal. Konzert mit Les Dés accordés und DJ Thithib. Verpflegung vor Ort. Organisiert vom Comité d’Animation.

Italiano :

9h . Rando Gourmande su prenotazione a 0631790773 o 0688624610 (9?). 21:00 Salle des fêtes. Concerto con Les Dés accordés e DJ Thithib. Ristorazione in loco. A cura del Comitato di animazione.

Espanol :

9h . Rando Gourmande previa reserva en 0631790773 o 0688624610 (9?). 21h Salle des fêtes. Concierto con Les Dés accordés y DJ Thithib. Catering in situ. Organizado por el Comité de Animación.

L’événement Fête du village Prades-Salars a été mis à jour le 2025-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)