Fête du village Prades-Salars

Fête du village Prades-Salars dimanche 13 juillet 2025 .

Fête du village

Prades-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Dès 8h30 Salle des fêtes. Déjeuner aux Tripoux jusqu’à midi. Toute la journée, vide grenier et animations quilles au maillet, jeux en bois et gonflables, rallye photo,… 17h30 thé dansant 5€. 20h Poulet sauté/Retortillat (résa sur place à 18h).

Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 79 01 22 97

English :

From 8:30 am Salle des fêtes. Tripoux lunch until noon. All day, garage sale and entertainment: mallet bowling, wooden and inflatable games, photo rally, etc. 5.30pm 5? tea dance. 8pm Poulet sauté/Retortillat (reservations on site at 6pm).

German :

Ab 8:30 Uhr Festsaal. Mittagessen mit Tripoux bis zum Mittag. Den ganzen Tag über Flohmarkt und Animationen: Hammerkegeln, Holz- und Hüpfspiele, Fotorallye,… 17.30 Uhr Tanztee 5? 20 Uhr Gebratenes Huhn/Retortillat (Reservierung vor Ort um 18 Uhr).

Italiano :

Dalle 8.30 Salle des fêtes. Pranzo Tripoux fino a mezzogiorno. Per tutto il giorno, vendita di garage e intrattenimento: bocce, giochi in legno e gonfiabili, rally fotografico, ecc. ore 17.30: ballo del tè delle 5. Ore 20: pollo saltato/Retortillat (prenotazioni sul posto alle 18).

Espanol :

A partir de las 8.30 h Salle des fêtes. Almuerzo Tripoux hasta el mediodía. Todo el día, venta de garaje y animaciones: bolos con mazos, juegos de madera e hinchables, rally fotográfico, etc. a las 17.30 h. Baile del té a las 17.30 h. A las 20 h. Pollo salteado/Retortillat (reservas in situ a las 18 h).

