Villematier

FÊTE DU VILLAGE RAYGADES

56 Hameau de Raygades Villematier Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Fête du Village Raygades Animations Restauration Buvette Musique

Le Comité des fêtes est heureux de vous inviter à trois jours de festivités les 31 juillet, 1er et 2 août 2026. Convivialité, musique, animations et gourmandises seront au rendez-vous pour petits et grands ! 20 .

56 Hameau de Raygades Villematier 31340 Haute-Garonne Occitanie cdf.raygades@gmail.com

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English :

Fête du Village Raygades Animations Restauration Buvette Musique

L’événement FÊTE DU VILLAGE RAYGADES Villematier a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE