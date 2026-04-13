FÊTE DU VILLAGE RAYGADES Villematier
FÊTE DU VILLAGE RAYGADES Villematier vendredi 31 juillet 2026.
Villematier
FÊTE DU VILLAGE RAYGADES
56 Hameau de Raygades Villematier Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 00:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02
Fête du Village Raygades Animations Restauration Buvette Musique
Le Comité des fêtes est heureux de vous inviter à trois jours de festivités les 31 juillet, 1er et 2 août 2026. Convivialité, musique, animations et gourmandises seront au rendez-vous pour petits et grands ! 20 .
56 Hameau de Raygades Villematier 31340 Haute-Garonne Occitanie cdf.raygades@gmail.com
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Fête du Village Raygades Animations Restauration Buvette Musique
L’événement FÊTE DU VILLAGE RAYGADES Villematier a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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