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FÊTE DU VILLAGE RAYGADES Villematier

FÊTE DU VILLAGE RAYGADES Villematier vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : 56 Hameau de Raygades

Ville : 31340 Villematier

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Villematier

FÊTE DU VILLAGE RAYGADES

56 Hameau de Raygades Villematier Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Fête du Village Raygades Animations Restauration Buvette Musique
Le Comité des fêtes est heureux de vous inviter à trois jours de festivités les 31 juillet, 1er et 2 août 2026. Convivialité, musique, animations et gourmandises seront au rendez-vous pour petits et grands ! 20  .

56 Hameau de Raygades Villematier 31340 Haute-Garonne Occitanie   cdf.raygades@gmail.com

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English :

Fête du Village Raygades Animations Restauration Buvette Musique

L’événement FÊTE DU VILLAGE RAYGADES Villematier a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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