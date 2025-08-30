Fête du village Remilly-en-Montagne
Fête du village Remilly-en-Montagne samedi 30 août 2025.
Fête du village
Remilly-en-Montagne Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : 2025-08-30 15:00:00
Début : 2025-08-30 15:00:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Le 30 août à partir de 15h, c’est la fête à Remilly-en-Montagne !
Jeux pour petits et grands, buvette et bonne humeur.
Le soir, nous accueillons « Face B », de pétillants musiciens locaux comme on les aime, pour guincher joyeusement !
Nos bénévoles chéris vous préparent de bonnes saucisses et des frites.
Ouh la belle fin d’été en perspective !! .
Remilly-en-Montagne 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté assochassignole@gmail.com
