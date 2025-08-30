Fête du village Remilly-en-Montagne

Fête du village Remilly-en-Montagne samedi 30 août 2025.

Fête du village

Remilly-en-Montagne Côte-d’Or

Début : 2025-08-30 15:00:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Le 30 août à partir de 15h, c’est la fête à Remilly-en-Montagne !

Jeux pour petits et grands, buvette et bonne humeur.

Le soir, nous accueillons « Face B », de pétillants musiciens locaux comme on les aime, pour guincher joyeusement !

Nos bénévoles chéris vous préparent de bonnes saucisses et des frites.

Ouh la belle fin d’été en perspective !! .

Remilly-en-Montagne 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté assochassignole@gmail.com

