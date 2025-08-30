Fête du village Remilly-en-Montagne

Fête du village Remilly-en-Montagne samedi 30 août 2025.

Fête du village

Remilly-en-Montagne Côte-d’Or

Début : 2025-08-30 15:00:00
fin : 2025-08-30

2025-08-30

Le 30 août à partir de 15h, c’est la fête à Remilly-en-Montagne !
Jeux pour petits et grands, buvette et bonne humeur.
Le soir, nous accueillons « Face B », de pétillants musiciens locaux comme on les aime, pour guincher joyeusement !
Nos bénévoles chéris vous préparent de bonnes saucisses et des frites.
Ouh la belle fin d’été en perspective !!   .

Remilly-en-Montagne 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   assochassignole@gmail.com

