Fête du village Place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne

Fête du village Place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne vendredi 4 juillet 2025.

Fête du village

Place de l’Eglise 5 Place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Début : Samedi 2025-07-04 13:30:00

fin : 2025-07-05 02:30:00

2025-07-04 2025-07-05

Fête du village à Roche-Saint-Secret-Béconne les 4 et 5 juillet ! Concert, DJ, concours de vélos fleuris, pétanque, JO rochois et repas festif au programme. Ambiance conviviale garantie pour petits et grands !

Place de l’Eglise 5 Place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 71 63 56 cdf.rochesaintsecret@gmail.com

English :

Village fête at Roche-Saint-Secret-Béconne on July 4 and 5! Concert, DJ, flower bike competition, pétanque, JO rochois and festive meal on the program. A convivial atmosphere guaranteed for young and old!

German :

Dorffest in Roche-Saint-Secret-Béconne am 4. und 5. Juli! Konzert, DJ, Wettbewerb für blumengeschmückte Fahrräder, Boulespiel, JO Rochois und ein festliches Essen stehen auf dem Programm. Gesellige Atmosphäre für Groß und Klein garantiert!

Italiano :

Festa del villaggio a Roche-Saint-Secret-Béconne il 4 e 5 luglio! Concerto, DJ, gara di bici a fiori, pétanque, JO rochois e pasto festivo in programma. Un’atmosfera amichevole garantita per grandi e piccini!

Espanol :

Fiesta popular en Roche-Saint-Secret-Béconne los días 4 y 5 de julio Concierto, DJ, concurso de bicicletas de flores, petanca, JO rochois y comida festiva en el programa. Un ambiente agradable garantizado para grandes y pequeños

L’événement Fête du village Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux