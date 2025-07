FÊTE DU VILLAGE Roujan

FÊTE DU VILLAGE Roujan vendredi 1 août 2025.

FÊTE DU VILLAGE

Avenue de Caux Roujan Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-01

Vendredi 19h Apéro, Tapas avec la Pena LES DEGLINGOS. Repas Entrée, Gardiane, Fromage, dessert 15€.

21h H TAG 80′

Samedi 19h Apéro Tapas, Repas Entrée, jambon à la broche, fromage, dessert 15€.

21h ALMERAS MUSIC LIVE

Dimanche 10h Tour de ville. 19h Apéro Tapas, Repas seiche ou saucisse, fromage, dessert 10€. 21h: Soirée Mousse avec DJ NICO

Les repas sont sur réservation. Forains

Avenue de Caux Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 41 89 27 25

English :

Friday 7pm: Aperitif, Tapas with Pena LES DEGLINGOS. Meal: Starter, Gardiane, Cheese, dessert 15?

9pm: H TAG 80′

Saturday 7pm: Aperitif Tapas, Meal: Starter, ham on the spit, cheese, dessert 15?

9pm: ALMERAS MUSIC LIVE

Sunday 10am: City tour. 7pm: Aperitif Tapas, Meal cuttlefish or sausage, cheese, dessert 10? 9pm: Mousse party with DJ NICO

Meals must be booked in advance. Fairground

German :

Freitag 19 Uhr: Aperitif, Tapas mit der Pena LES DEGLINGOS. Mahlzeit: Vorspeise, Gardiane, Käse, Dessert 15?

21 Uhr: H TAG 80′

Samstag 19 Uhr: Tapas-Aperitif, Essen: Vorspeise, Schinken am Spieß, Käse, Dessert 15?

21 Uhr: ALMERAS MUSIC LIVE

Sonntag 10 Uhr: Stadtrundgang. 19 Uhr: Tapas-Aperitif, Essen Tintenfisch oder Wurst, Käse, Dessert 10? 21 Uhr: Schaumparty mit DJ NICO

Für die Mahlzeiten ist eine Reservierung erforderlich. Schausteller

Italiano :

Venerdì 19.00: Aperitivo, Tapas con la Pena LES DEGLINGOS. Pasto: Antipasto, Gardiane, Formaggio, dessert 15?

21:00: H TAG 80′

Sabato ore 19.00: Aperitivo Tapas, pasto: antipasto, prosciutto allo spiedo, formaggio, dessert 15?

21:00: ALMERAS MUSIC LIVE

Domenica 10: Visita della città. 19.00: Aperitivo Tapas, pasto: seppie o salsiccia, formaggio, dessert 10? ore 21:00: serata Mousse con DJ NICO

I pasti devono essere prenotati in anticipo. Area fieristica

Espanol :

Viernes 19h: Aperitivo, Tapas con la Pena LES DEGLINGOS. Comida Entrante, Gardiane, Queso, postre 15?

21h: H TAG 80

Sábado 19h: Aperitivo Tapas, Comida: Entrante, jamón al espeto, queso, postre 15?

21h: ALMERAS MUSIC LIVE

Domingo 10h: City tour. 19h: Aperitivo Tapas, Comida: sepia o salchicha, queso, postre 10? 21h: Noche de mousse con DJ NICO

Las comidas deben reservarse con antelación. Feria

