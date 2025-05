Fête du village – Roumagne, 14 juin 2025 07:00, Roumagne.

À l’occasion de la fête du village, venez nombreux profiter des nombreuses animations proposées par les associations Détente et Loisirs, APE les p’tits écoliers du Dropt et Rando moto Monteton. Au programme le samedi, spectacle « Mon Truck en plume » puis restauration sur place. Le dimanche vide-greniers, rando moto et restauration sur place ! Durant ce week-end festif et convivial, prenez le temps de découvrir ce charmant village et de profiter des nombreux manèges pour les petits et les grands. Buvette et restauration sur place. Pour la restauration, il est conseillé de réserver. .

Le bourg

Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 25 77 21

English : Fête du village

For the village fête, come and take advantage of the many events organized by the associations Détente et Loisirs, APE les p’tits écoliers du Dropt and Rando moto Monteton. Reservations are recommended for catering.

German : Fête du village

Kommen Sie zum Dorffest zahlreich und genießen Sie die zahlreichen Animationen, die von den Vereinen Détente et Loisirs, APE les p’tits écoliers du Dropt und Rando moto Monteton angeboten werden. Für die Verpflegung ist es ratsam, zu reservieren.

Italiano :

Per la festa del villaggio, partecipate ai numerosi eventi organizzati dalle associazioni Détente et Loisirs, APE les p’tits écoliers du Dropt e Rando moto Monteton. Per la ristorazione è consigliata la prenotazione.

Espanol : Fête du village

Para la fiesta del pueblo, venga a disfrutar de los numerosos actos organizados por las asociaciones Détente et Loisirs, APE les p’tits écoliers du Dropt y Rando moto Monteton. Se recomienda reservar para el catering.

