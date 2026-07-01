Informations pratiques

Saint-Beaulize

Fête du village

Saint-Beaulize Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24

2 jours de fête de St-Beaulize

VENDREDI 24 JUILLET

19h Apéro Grillades

20h Concours de pétanque en doublette

Suivi du bal avec LOL

SAMEDI 25 JUILLET

9h Déjeuner aux Tripoux (sous réservation au 06 50 82 39 78 avant le 20/07)

10h Concours de pétanque en triplette (2 parties le matin 3 parties l’après-midi) mise + lot

19h Apéro musical avec ERIC LR ORGAN TRIO

20h30 Repas. Réservation au 06 50 82 39 78

MENU Salade de gésiers, Noix de joue de bœuf / pommes de terre sautées, Fromage, Paris-Brest, Café / Vin

Suivi du bal avec Latitude 20 .

Saint-Beaulize 12540 Aveyron Occitanie

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English :

2 Days of St-Beaulize Festival

L’événement Fête du village Saint-Beaulize a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)