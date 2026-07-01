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AGENDA · Saint-Beaulize

Fête du village Saint-Beaulize

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Beaulize

Fête du village Saint-Beaulize

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Ville
12540 Saint-Beaulize
Département
Aveyron
Tarif
20 Tarif de base plein tarif Repas

Saint-Beaulize

Fête du village

Saint-Beaulize Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-24

2 jours de fête de St-Beaulize
VENDREDI 24 JUILLET
19h Apéro Grillades
20h Concours de pétanque en doublette
Suivi du bal avec LOL

SAMEDI 25 JUILLET
9h Déjeuner aux Tripoux (sous réservation au 06 50 82 39 78 avant le 20/07)
10h Concours de pétanque en triplette (2 parties le matin 3 parties l’après-midi) mise + lot
19h Apéro musical avec ERIC LR ORGAN TRIO
20h30 Repas. Réservation au 06 50 82 39 78
MENU Salade de gésiers, Noix de joue de bœuf / pommes de terre sautées, Fromage, Paris-Brest, Café / Vin
Suivi du bal avec Latitude 20  .

Saint-Beaulize 12540 Aveyron Occitanie  

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English :

2 Days of St-Beaulize Festival

L’événement Fête du village Saint-Beaulize a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)