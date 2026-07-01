Fête du village Saint-Beaulize
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Beaulize
Informations pratiques
Saint-Beaulize
Fête du village
Saint-Beaulize Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24
2 jours de fête de St-Beaulize
VENDREDI 24 JUILLET
19h Apéro Grillades
20h Concours de pétanque en doublette
Suivi du bal avec LOL
SAMEDI 25 JUILLET
9h Déjeuner aux Tripoux (sous réservation au 06 50 82 39 78 avant le 20/07)
10h Concours de pétanque en triplette (2 parties le matin 3 parties l’après-midi) mise + lot
19h Apéro musical avec ERIC LR ORGAN TRIO
20h30 Repas. Réservation au 06 50 82 39 78
MENU Salade de gésiers, Noix de joue de bœuf / pommes de terre sautées, Fromage, Paris-Brest, Café / Vin
Suivi du bal avec Latitude 20 .
Saint-Beaulize 12540 Aveyron Occitanie
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English :
2 Days of St-Beaulize Festival
L’événement Fête du village Saint-Beaulize a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)