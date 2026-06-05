Fête du Village Salle Polyvalente Saint-Bonnet-de-Cray

Saint-Bonnet-de-Cray

Fête du Village

Salle Polyvalente 170 Chemin des Loisirs Saint-Bonnet-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 07:00:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-05

C’est la fête au Village de Saint Bonnet de Cray !

Passer une journée conviviale dans le bocage Brionnais.

Dès 7h, un vide grenier débutera la journée (stand sans réservation, emplacement gratuit).

Tout au long de la journée des jeux pour enfants seront à disposition des familles château gonflable…

Tout au long de la journée vous pourrez admirer la cuisson du cochon à la broche que nous vous proposons de déguster au cours de la soirée.

Repas gourmand, ambiance conviviale et musicale sont les fils conducteurs de notre journée. .

Salle Polyvalente 170 Chemin des Loisirs Saint-Bonnet-de-Cray 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 22 91 28 saintbonnetdecray.foyerrural@gmail.com

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English : Fête du Village

L’événement Fête du Village Saint-Bonnet-de-Cray a été mis à jour le 2026-06-05 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III