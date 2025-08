Fête du village Saint-Christ-Briost

A l’occasion de la fête locale, venez partager des moments conviviaux grâce à de nombreuses animations !

Samedi 2 août dès 17 heures, ne manquez pas le spectacle Origami présenté par Le Petit Chapiteau Rouge.

Dimanche 3 août, brocante, marché artisanal et fermier, exposition de vieux tracteurs et balades en calèche raviront petits et grands ! À partir de 15 heures, ambiance garantie avec un concert spécial années 80 animé par David Swann.

Et tout au long du week-end fête foraine et restauration sur place pour prolonger le plaisir ! .

Rue des Étangs Saint-Christ-Briost 80200 Somme Hauts-de-France +33 7 86 53 56 69

