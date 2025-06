FÊTE DU VILLAGE Saint-Clément-de-Rivière 27 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DU VILLAGE Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-06-27 à 2025-06-29

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

Ne manquez pas la fête du village du vendredi 27 juin 2025 au dimanche 29 juin !

Vendredi 27 juin :

17h00 Ouverture de la Fête du village 2025 Que la fête commence !

18h00 / 21h00 animation par la Pena « OCCITANIA »

18h30 Inauguration de l’esplanade languedocienne

19h00 Apéritif offert par la municipalité et discours de Monsieur le Maire Jérôme Pouget

21h00 Soirée Kitch animée par DJ Philippe Duval

01h00 Clôture de la première soirée

Samedi 28 juin :

10h00 12h00 Seconde édition de la Descente de caisses à savon Saint-Clémentoise

10h00 12h00 Concours de belote Saint-Clémentois au bar du comité

12h00 Remise des prix des Fous du Volant

12h00 Apéritif Mousse animé par DJ Luigi

15h00 Tournoi de pétanque en doublette 10 € / équipe.

100 € + mises Ouvert à tous

19h00 Animation musicale « Funky »

21h00 Saturday Night animée par DJ Cardon’s

02h00 Clôture de la deuxième soirée

Dimanche 29 juin :

10h00 Messe en plein-air sur l’Esplanade Languedocienne

12h00 13h30 Apéro Blind test festif (au Bar du Comité)

15h00 17h00 « Aqua Games » pour les jeunes à partir de 10 ans sur l’Esplanade Languedocienne

15h00 Tournoi de pétanque en triplette 10 € / équipe. 100 € + mises à remporter Ouvert à tous

18h00 Opération place nette (nettoyage de l’esplanade et des abords)

19h00 Repas du comité des fêtes (sur réservation au Centre Fernand Arnaud)

Animation musicale par le groupe « Duo Music »

23h00 Clôture de la fête du village 2025 .

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 66 66 mairie@stcdr.fr

English :

Don’t miss the village fête from Friday, June 27, 2025 to Sunday, June 29!

German :

Verpassen Sie nicht das Dorffest von Freitag, dem 27. Juni 2025, bis Sonntag, dem 29. Juni!

Italiano :

Non perdetevi la festa del paese da venerdì 27 giugno 2025 a domenica 29 giugno!

Espanol :

No se pierda la fiesta del pueblo, del viernes 27 de junio de 2025 al domingo 29 de junio

